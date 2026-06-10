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Под Воронежем нашли 41 боеприпас времён Великой Отечественной войны

21 артиллерийский снаряд и 20 миномётных мин ликвидировали на подрывной площадке в Каширском районе.

Источник: АиФ Воронеж

41 боеприпас времён Великой Отечественной войны, найденный в Хохольском районе, уничтожили в Воронежской области в среду, 10 июня. Об этом сообщили в региональном ГУ МЧС России.

Взрывотехники ликвидировали 21 артиллерийский снаряд калибра 75 мм, а также по десять миномётных мин калибра 81 мм и 50 мм.

Необходимую работу провели на подрывной площадке в Каширском районе. Её выполнил расчёт аварийно-спасательной службы.

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