Под Воронежем нашли 41 боеприпас времён Великой Отечественной войны

41 боеприпас времён Великой Отечественной войны, найденный в Хохольском районе, уничтожили в Воронежской области в среду, 10 июня. Об этом сообщили в региональном ГУ МЧС России.
Взрывотехники ликвидировали 21 артиллерийский снаряд калибра 75 мм, а также по десять миномётных мин калибра 81 мм и 50 мм.
Необходимую работу провели на подрывной площадке в Каширском районе. Её выполнил расчёт аварийно-спасательной службы.
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МЧС России: ведомство на страже безопасности
МЧС России — одна из ключевых государственных структур, отвечающих за безопасность населения и ликвидацию чрезвычайных ситуаций. Ведомство играет важную роль в защите граждан от природных катастроф, техногенных аварий и других угроз. В этом материале разбираем, что представляет собой МЧС, как оно устроено, какие задачи выполняет и какую роль играет в современной России.Читать дальше