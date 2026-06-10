На Дону из-за неисправной проводки сгорел частный дом. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Ростовской области. Огонь вспыхнул в станице Шумилинской на улице Озерной. К моменту прибытия первых пожарных расчётов крыша строения уже полностью была объята пламенем. С огнём, который успел распространиться на 144 кв. метра, боролись сотрудники МЧС и местные добровольцы. Благодаря их усилиям пожар удалось потушить, обошлось без пострадавших. Дознаватели уже выяснили обстоятельства ЧП. По предварительным данным, к возгоранию привёл аварийный режим работы электропроводки.
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