Установка JUNO помогла повысить в 1,6 раза точность замеров свойств нейтрино

За прошедшие десятилетия ученым удалось измерить эти параметры с погрешностью в 2,5%, тогда как первые данные с JUNO позволили снизить эту неопределенность до 1,6%, что в 1,6 раза меньше. Этого пока недостаточно для определения относительного «расстояния» между массами трех разных форм нейтрино, однако придает уверенность в том, что эксперимент JUNO позволит получить ответ на этот вопрос уже в ближайшие шесть лет, подытожили физики.