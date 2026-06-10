Ростовская область стала лидером лесовосстановления на юге

В 2026 году Южный и Северо-Кавказский федеральные округа демонстрируют уверенные темпы реализации проекта «Сохранение лесов». Весенний лесокультурный сезон завершён с выполнением плановых показателей.
Об этом в пресс-центре «АиФ-Ростов» рассказал заместитель начальника департамента лесного хозяйства по ЮФО Александр Караваев. Подробности — в нашем материале.
Экологический каркас.
Годовой план лесовосстановления и лесоразведения для субъектов ЮФО и СКФО установлен на уровне 8 228 га, из которых более 5 200 га отведено под искусственное лесовосстановление.
Весенний этап предполагал проведение работ на площади 3 441 га. Фактически лесоводы работали с большим размахом: весной восстановлено 3 477 га, что составляет 101% от весеннего плана и 42% от годового. Искусственное лесовосстановление проведено на 2 662 га (51% от годового плана).
По словам Александра Караваева, Ставропольский край уже полностью выполнил годовой объём работ, а Карачаево-Черкесская Республика и Республика Ингушетия закрыли годовые планы именно по искусственному лесовосстановлению. Для укрепления экологического каркаса на площади 1 539 га проведено дополнение лесных культур, имевших низкую приживаемость.
Регионы-лидеры.
"В Южном федеральном округе лидером по объёмам стала Ростовская область, где искусственное лесовосстановление проведено на площади 1 351 га. Следом идёт Волгоградская область (776 га, из них 569 га — искусственное лесовосстановление).
В Северо-Кавказском федеральном округе наибольший объем работ зафиксирован в Чеченской Республике: 475 га лесовосстановления и лесоразведения, включая 75 га посева и посадки леса", — рассказал Александр Караваев.
Хотя основной объём компенсационных посадок (восстановление лесов взамен вырубленных или повреждённых при строительстве) запланирован на осень 2026 года (общий план — 1 038 га), весенний этап также прошёл успешно.
При весеннем плане в 16 га фактически восстановлено 25 га. Лидерами весеннего компенсационного этапа стали Краснодарский край и Республика Дагестан (по 7 га), Республика Крым (6 га), а также Волгоградская (3 га), Ростовская области и Республика Адыгея (по 1 га).
С учётом нормативов густоты (4 тыс. штук сеянцев с открытой корневой системой или 2 тыс. штук с закрытой корневой системой на 1 га), всего в округах весной 2026 года высажено более 11 млн сеянцев. Из них 160 тыс. — это современные сеянцы с закрытой корневой системой, которые отличаются значительно лучшей приживаемостью.
«В Волгоградской области на 110 га искусственного лесовосстановления был произведён посев желудей дуба. Для этого было использовано более 10 тонн желудей», — отметил Александр Караваев.
Модернизация питомников.
Чтобы обеспечить регионы качественным и собственным посадочным материалом, в лесных питомниках ЮФО и СКФО ведётся активная работа. В 2026 году запланирован посев семян сосны, вяза, белой акации, ясеня и дуба на площади 54 га. Только за апрель-май фактически засеяно 24,6 га (при плане 17,9 га). Лидеры по посеву — Ростовская (12,8 га) и Волгоградская (7 га) области.
«В рамках нацпроекта в 2026 году на модернизацию 13 питомников выделено 64,6 млн рублей федеральных средств. Программа предусматривает приобретение для каждого питомника трактора, прицепа и 10 единиц навесного оборудования (сеялки, плуги, культиваторы, фрезы). К 1 июня 2026 года в регионы уже поставлено 9 тракторов, 5 прицепов и 56 единиц оборудования», — рассказал Александр Караваев.
Кроме того, в Республике Дагестан за счёт 34,3 млн рублей федеральных средств ведётся строительство современной теплицы для массового выращивания саженцев с закрытой корневой системой.
«Донской регион по праву считается одним из лидеров лесовосстановления на юге России. В 2026 году здесь запланировано восстановить 1 409 га, причём применяется исключительно метод искусственного лесовосстановления, наиболее эффективный для степных условий области (1 350 га за счёт субвенций и 59 га — компенсационное)», — отметил Александр Караваев.
Весенний сезон в регионе были выполнены все работы за счёт средств субвенций (1 350 га) и начато компенсационное лесовосстановление (1 га).
Лес сажают вместе.
«Лесовосстановление — это не только задача профильных ведомств, но и дело всей страны. Граждане, волонтёры и общественные организации активно присоединяются к всероссийским экологическим акциям, таким как “Сад памяти” и “Сохраним лес”», — рассказал Александр Караваев.
Только весной 2026 года в субъектах ЮФО и СКФО прошло 525 таких мероприятий, в ходе которых неравнодушные жители высадили более 3,2 млн сеянцев. Наибольшую активность проявили участники из Республики Калмыкия, Волгоградской и Ростовской областей, Ставропольского края и Кабардино-Балкарской Республики.