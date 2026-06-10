Ростовская область стала лидером лесовосстановления на юге

С учётом нормативов густоты (4 тыс. штук сеянцев с открытой корневой системой или 2 тыс. штук с закрытой корневой системой на 1 га), всего в округах весной 2026 года высажено более 11 млн сеянцев. Из них 160 тыс. — это современные сеянцы с закрытой корневой системой, которые отличаются значительно лучшей приживаемостью.