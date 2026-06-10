В Брянской области пройдет обучение по нейросетям для бизнеса

Центр «Мой бизнес» Брянской области приглашает предпринимателей и маркетологов на практикум по внедрению нейросетей в рабочие процессы — 16 и 17 июня. Обучение бесплатное по нацпроекту «Эффективная и конкурентная экономика», сообщили в региональном центре.
Курс подойдет тем, кто уже знаком с нейросетями, но не знает, как применить их в своей работе. По итогам практикума участники получат набор рабочих промптов и настроенный ИИ‑ассистент под задачи бизнеса, шаблоны, инструкции и стратегическую карту задач для работы с ИИ в закрытом канале мессенджера.
На занятиях будет разобран пошаговый план внедрения ИИ: понимание, какие задачи делегировать нейросетям, а какие решать вручную, — и готовые инструменты для малого и среднего бизнеса. Количество мест ограничено. Для участия необходимо зарегистрироваться по ссылке.
Цели нацпроекта «Эффективная и конкурентная экономика» — развитие экономики, финансового рынка, конкуренции, поддержка предпринимательства, рост производительности труда и инвестиционной активности, а также снижение негативного влияния на окружающую среду. Особое внимание уделено перспективам промышленных секторов экономики, высоким технологиям и молодежному бизнесу. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.