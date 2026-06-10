В Брянской области пройдет обучение по нейросетям для бизнеса

Курс подойдет тем, кто уже знаком с нейросетями, но не знает, как применить их в своей работе. По итогам практикума участники получат набор рабочих промптов и настроенный ИИ‑ассистент под задачи бизнеса, шаблоны, инструкции и стратегическую карту задач для работы с ИИ в закрытом канале мессенджера.