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Чемпион России Дмитрий Комбаров вошёл в тренерский штаб ФК «Пари НН»

На тренерском мостике произошли изменения.

ФК «Пари НН» объявил о новом тренерском штабе команды, который продолжит возглавлять Вадим Гаранин, подписавший контракт до конца сезона-2026/27.

Помощником Вадима Гаранина стал бывший игрок сборной России Дмитрий Комбаров, в 2017 году ставший чемпионом России в составе московского «Спартака». Свою тренерскую карьеру Комбаров начал во второй лиге, четыре года назад возглавив «Звезду» из Санкт-Петербурга. Потом он работал в «Спартаке-2» и «Чайке» (Песчанокопское). Имеет тренерскую лицензию UEFA Pr0.

Одним из ассистентов Гаранина также стал Алексей Гусев. В штаб также вошли тренер вратарей Евгений Костенко, тренеры по физподготовке Илья Гердт и Андрей Пустовит.

По истечении сроков контрактов ФК «Пари НН» покинули тренер Ренат Сабитов и тренер вратарей Джордже Пантич.