Чемпион России Дмитрий Комбаров вошёл в тренерский штаб ФК «Пари НН»

ФК «Пари НН» объявил о новом тренерском штабе команды, который продолжит возглавлять Вадим Гаранин, подписавший контракт до конца сезона-2026/27.
Помощником Вадима Гаранина стал бывший игрок сборной России Дмитрий Комбаров, в 2017 году ставший чемпионом России в составе московского «Спартака». Свою тренерскую карьеру Комбаров начал во второй лиге, четыре года назад возглавив «Звезду» из Санкт-Петербурга. Потом он работал в «Спартаке-2» и «Чайке» (Песчанокопское). Имеет тренерскую лицензию UEFA Pr0.
Одним из ассистентов Гаранина также стал Алексей Гусев. В штаб также вошли тренер вратарей Евгений Костенко, тренеры по физподготовке Илья Гердт и Андрей Пустовит.
По истечении сроков контрактов ФК «Пари НН» покинули тренер Ренат Сабитов и тренер вратарей Джордже Пантич.