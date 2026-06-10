Чемпион России Дмитрий Комбаров вошёл в тренерский штаб ФК «Пари НН»

Помощником Вадима Гаранина стал бывший игрок сборной России Дмитрий Комбаров, в 2017 году ставший чемпионом России в составе московского «Спартака». Свою тренерскую карьеру Комбаров начал во второй лиге, четыре года назад возглавив «Звезду» из Санкт-Петербурга. Потом он работал в «Спартаке-2» и «Чайке» (Песчанокопское). Имеет тренерскую лицензию UEFA Pr0.