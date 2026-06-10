Фестиваль запустил в продажу парные билеты

На сайте фестиваля стали доступны билеты на один и два дня. Там же можно приобрести проездной на автобус, который от московской станции метро «Лесопарковая» доставляет гостей на событие. Помимо музыкальной программы гостей ждёт развитая фестивальная инфраструктура. На территории работают освещённые кемпинги, стационарные душевые, бесплатные питьевые фонтанчики, большой гастрономический квартал, спортивные площадки, лекторий, зона гармонии с йогой и чайными церемониями, территория детства с отдельной сценой и активностями для юных зрителей, полностью оборудованная комната матери и ребёнка и многое другое. Всё это позволит провести на фестивале несколько дней с комфортом и не отвлекаться на решение бытовых вопросов.