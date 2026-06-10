Фестиваль запустил в продажу парные билеты

Организаторы «Дикой Мяты» выпустили в продажу парные трёхдневные абонементы. До 17 июня на них распространяется специальная скидка 20%. Таким образом есть возможность сэкономить почти 5000 ₽
На сайте фестиваля стали доступны билеты на один и два дня. Там же можно приобрести проездной на автобус, который от московской станции метро «Лесопарковая» доставляет гостей на событие. Помимо музыкальной программы гостей ждёт развитая фестивальная инфраструктура. На территории работают освещённые кемпинги, стационарные душевые, бесплатные питьевые фонтанчики, большой гастрономический квартал, спортивные площадки, лекторий, зона гармонии с йогой и чайными церемониями, территория детства с отдельной сценой и активностями для юных зрителей, полностью оборудованная комната матери и ребёнка и многое другое. Всё это позволит провести на фестивале несколько дней с комфортом и не отвлекаться на решение бытовых вопросов.
«Дикая Мята» — это будет легендарно!
19−21 июня, Тульская область, поселок Бунырево.
Билеты и все подробности: mintmusic.ru.
Реклама. ООО «Джей-групп». ОГРН: 1137746102273. 301360, Тульская область, г. о. Алексин, с. Бунырево, тер. Арт-Кэмп Дикая Мята, зд. 1. 6+ Erid 2VfnxyPRd3Y.