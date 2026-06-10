Курский губернатор Александр Хинштейн укрепился как самый медийный в Черноземье

В январе этого года «Ъ-Черноземье» уже писал о результатах господина Хинштейна в рейтинге «Медиалогии». В прошлом году он отобрал лидерство у Вячеслава Гладкова по упоминаемости в СМИ среди первых лиц Черноземья.