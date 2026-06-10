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Курский губернатор Александр Хинштейн укрепился как самый медийный в Черноземье

Губернатор Курской области Александр Хинштейн занял третье место в рейтинге «Медиалогии» за май. Медиаиндекс главы региона составил 116,2 тыс. единиц, что позволило ему подняться на одну позицию. Для сравнения: воронежский губернатор Александр Гусев в майском рейтинге опустился с 7-го на 8-е место. Врио главы Белгородской области Александр Шуваев стал 10-м.

Источник: Коммерсантъ

Губернатор Курской области Александр Хинштейн занял третье место в рейтинге «Медиалогии» за май. Медиаиндекс главы региона составил 116,2 тыс. единиц, что позволило ему подняться на одну позицию. Для сравнения: воронежский губернатор Александр Гусев в майском рейтинге опустился с 7-го на 8-е место. Врио главы Белгородской области Александр Шуваев стал 10-м.

«Александр Хинштейн в ходе отчета о деятельности правительства региона в 2025 году перед депутатами областной думы рассказал о ситуации с пропавшими жителями приграничных районов», — приводит одно из самых цитируемых сообщений главы региона «Медиалогия».

Первое место в рейтинге занял Сергей Собянин с результатом медиаиндекса 664,5 тыс. Второй — Андрей Воробьев (273,3 тыс.).

В январе этого года «Ъ-Черноземье» уже писал о результатах господина Хинштейна в рейтинге «Медиалогии». В прошлом году он отобрал лидерство у Вячеслава Гладкова по упоминаемости в СМИ среди первых лиц Черноземья.

Подробнее об этом — в материале «Ъ-Черноземье» «Каждому губернатору статья найдется».

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