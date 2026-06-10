Поиск Яндекса
Ричмонд
+27°
мгла
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Сотрудники ГАИ станут заметнее на дорогах Беларуси

МИНСК, 10 июн — Sputnik. Дизайн форменного обмундирования инспекторов ГАИ изменится в Беларуси, они получат светоотражающий жилет с обновленным дизайном и персональный красно-синий маячок, сообщили в пресс-службе МВД.

Источник: Sputnik.by

Учебно-методический сбор с руководящим составом подразделений Госавтоинспекции проходит в колледже МВД. Участие в нем принимает министр внутренних дел Иван Кубраков.

Глава ведомства обратил внимание на то, что сотрудники ГАИ каждый день рискуют собой, преграждая путь нарушителям.

«При этом способность к самопожертвованию должна строго сочетаться с неукоснительным соблюдением мер личной безопасности», — подчеркнул он.

Министр отметил, что бездумных рисков быть не должно.

Сбор начали с минуты молчания в память о старшем инспекторе ДПС спецподразделения по ОБДД ГАИ Минской области Петре Масолбасове, который погиб при исполнении служебных обязанностей в мае текущего года.

Кубракову во время сборов показали новации в форменном обмундировании сотрудников ДПС — светоотражающий жилет с обновленным дизайном и персональный красно-синий маячок.

Эти элементы призваны сделать инспекторов ГАИ более заметными при несении службы в темное время суток.