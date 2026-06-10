Сотрудники ГАИ станут заметнее на дорогах Беларуси

Учебно-методический сбор с руководящим составом подразделений Госавтоинспекции проходит в колледже МВД. Участие в нем принимает министр внутренних дел Иван Кубраков.
Глава ведомства обратил внимание на то, что сотрудники ГАИ каждый день рискуют собой, преграждая путь нарушителям.
«При этом способность к самопожертвованию должна строго сочетаться с неукоснительным соблюдением мер личной безопасности», — подчеркнул он.
Министр отметил, что бездумных рисков быть не должно.
Сбор начали с минуты молчания в память о старшем инспекторе ДПС спецподразделения по ОБДД ГАИ Минской области Петре Масолбасове, который погиб при исполнении служебных обязанностей в мае текущего года.
Кубракову во время сборов показали новации в форменном обмундировании сотрудников ДПС — светоотражающий жилет с обновленным дизайном и персональный красно-синий маячок.
Эти элементы призваны сделать инспекторов ГАИ более заметными при несении службы в темное время суток.