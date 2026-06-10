В Перми ушла из жизни заслуженный работник высшей школы, экс-директор лицея № 2

Сегодня на 85 году жизни скончалась Зинаида Белых, одна из самых известных в Прикамье работников образования. Об этом «Ъ-Прикамье» рассказали источники. Близкие к семье госпожи Белых. Зинаида Белых родилась 19 июня 1941 года в Свердловске. В Прикамье она стала одним из первых женщин-мастеров спорта по баскетболу. Свою жизнь Зинаида Белых посвятила науке и образованию. До 1994 года она была деканом химического факультета ПГУ, после возглавила пермский лицей № 2 при классическом университете. Его директором она проработала 24 года.
Госпожа Белых отмечена почётными званиями «Заслуженный работник высшей школы Российской Федерации», «Отличник народного просвещения», «Почётный гражданин города Перми», имеет учёную степень кандидата химических наук, учёное звание — доцент, награждена медалью ордена «За заслуги перед отечеством» II степени, серебряным знаком «Герб Пермского края» и медалью «За вклад в образование».