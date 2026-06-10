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Житель Калининграда получил три года за призыв финансировать ВСУ

Житель Калининграда получил 3 года колонии за призыв отправлять деньги ВСУ.

Источник: www_ria_ru

КАЛИНИНГРАД, 10 июн — РИА Новости. Житель Калининграда получил три года колонии общего режима за призыв отправлять деньги на нужды ВСУ, сообщает пресс-служба областного суда.

Судом установлено, что в апреле 2025 года О. под одной из публикаций новостного Telegram-канала, зная, что он открыт для доступа неограниченному кругу лиц, оставил комментарий, содержащий призыв отправлять денежные средства для ВСУ и оказывать им иную поддержку и помощь.

Суд квалифицировал его действия по пунктам «в, д» части 2 статьи 280.4 УК РФ — публичные призывы к осуществлению деятельности, направленной против безопасности РФ, совершенные с использованием информационно-телекоммуникационных сетей, в том числе сети интернет, по мотивам политической, идеологической ненависти и вражды.

«Приговором Московского районного суда О. назначено наказание в виде лишения свободы сроком на три года с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима с лишением права заниматься деятельностью, связанной с публичным размещением обращений и иных материалов в информационно-коммуникационных сетях общего пользования, включая сеть интернет, сроком на три года», — говорится в сообщении областного суда на платформе «Макс».

Отмечается, что в судебном заседании подсудимый вину признал полностью.

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