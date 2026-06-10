Молодая семья горихвосток живет над крыльцом экоцентра Керженского заповедника

В здании экоцентра Керженского заповедника уже не первый год гнездится горихвостка-чернушка. В этот раз молодые родители выбрали крышу крыльца для строительства домика, поделились в пресс-службе заповедника.
Эту нарядную птицу легко можно узнать среди других — самец почти угольно черный, а самка темно-серая. Отличительной чертой у того и другого является яркий огненно-оранжевый хвостик. Горихвостки часто им подергивают во время движения, поэтому создается ощущение, что это вовсе не хвост, а настоящее пламя. За эту особенность они и получили свое название.
Чаще всего горихвостка-чернушка обитает в населенных пунктах. Этим птичкам нравится устраивать гнезда в щелях и нишах зданий. В дикой природе они встречаются в гористой местности. Возможно человеческие дома нравятся горихвосткам, потому что напоминают им скалы.
Так, в Керженском заповеднике пернатая пара тоже облюбовала крыльцо экоцентра. Посетители их совсем не смущают — птицы деловито пролетают над их головами, неся недавно вылупившимся птенцам пучки насекомых в клюве. Более того, когда людей нет, горихвостки ловят насекомых даже на игровой площадке.
Пока птенцы совсем маленькие, мама греет их и не может отойти далеко, поэтому папе приходится «работать» за двоих. Немного позже самка присоединяется к нему, чтобы прокормить подросших деток.
Уже скоро подросшие горихвостки покинут гнездо, но первое время будут держаться рядом с экоцентром. Родители продолжат кормить и предупреждать их об опасности громким цоканьем.
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