Молодая семья горихвосток живет над крыльцом экоцентра Керженского заповедника

Эту нарядную птицу легко можно узнать среди других — самец почти угольно черный, а самка темно-серая. Отличительной чертой у того и другого является яркий огненно-оранжевый хвостик. Горихвостки часто им подергивают во время движения, поэтому создается ощущение, что это вовсе не хвост, а настоящее пламя. За эту особенность они и получили свое название.