Юные казаки Дона стали участниками тематических учебных сборов

Тематические учебные сборы провели для кадетов из Белой Калитвы Ростовской области в соответствии с задачами нацпроекта «Молодёжь и дети». Об этом сообщили в министерстве региональной политики и массовых коммуникаций.
Отметим, что участниками сборов стали обучающиеся десятого класса Белокалитвинского Матвея Платова казачьего кадетского корпуса. Мероприятия провели офицеры Серпуховского филиала Военной академии Ракетных войск стратегического назначения (РВСН) имени Петра Великого. В ходе сборов была огневая и строевая подготовки, тактические учения на полигоне, знакомство с высокими технологиями управления войсками и лазертаг.
Также кадеты познакомились с профильными факультетами, где им показали техническую основу РВСН: электронику, системы наведения и контроля, классы с компьютерной техникой и тренажеры, имитирующие боевые пункты управления. Отмечается, что самое яркое впечатление на ребят произвело направление подготовки специалистов по автоматизированным системам управления войсками и информационной безопасности.
Нацпроект «Молодёжь и дети» направлен на создание возможностей для развития талантов и самореализации молодых людей. В центре нацпроекта — строительство и ремонт школ, повышение квалификации педагогов, создание новых методик преподавания и комфортных условий для обучения. Нацпроект также предусматривает развитие сети кампусов мирового уровня и поддержку вузов по программе «Приоритет 2030». Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.