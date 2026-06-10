Терапевт Еременко объяснил, чем опасен сон под вентилятором

Длительное воздействие холодного воздуха может спровоцировать спазмы мышц и дискомфорт. Особенно это актуально, если вентилятор работает всю ночь и направлен прямо на человека. Люди с заболеваниями опорно-двигательного аппарата или те, кто уже испытывал мышечные боли, особенно подвержены этим рискам.