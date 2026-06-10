Терапевт Еременко объяснил, чем опасен сон под вентилятором

Летом, когда ночи становятся особенно жаркими, многие прибегают к помощи вентиляторов, чтобы снизить температуру в помещении. Однако постоянное воздействие воздушного потока может не только принести временное облегчение, но и негативно повлиять на здоровье, предупредил врач-терапевт Иван Еременко из Красногорской клинической больницы в разговоре с интернет-изданием «Подмосковье сегодня».
Почему после вентилятора болит горло и закладывает нос?
Одной из главных проблем, возникающих при использовании вентилятора, является пересушивание слизистых оболочек носа и рта. Постоянная циркуляция воздуха снижает уровень влажности в комнате, что может привести к раздражению слизистых оболочек, появлению микротравм и снижению местного иммунитета. Это делает организм более уязвимым к респираторным инфекциям.
Поэтому после ночного сна под вентилятором многие жалуются на заложенность носа, сухость в горле и першение. Пересушенные слизистые оболочки хуже выполняют свои защитные функции, что делает их более восприимчивыми к раздражителям.
Влияние вентилятора на мышцы и суставы.
Еще одной распространенной проблемой является появление болей в шее, плечах и спине после сна с включенным вентилятором. Если воздушный поток направлен прямо на тело, особенно на область шеи или плеч, это может вызвать мышечные спазмы и скованность движений утром.
Длительное воздействие холодного воздуха может спровоцировать спазмы мышц и дискомфорт. Особенно это актуально, если вентилятор работает всю ночь и направлен прямо на человека. Люди с заболеваниями опорно-двигательного аппарата или те, кто уже испытывал мышечные боли, особенно подвержены этим рискам.
Кому следует избегать сна под вентилятором?
Особую осторожность следует проявлять людям с хроническими заболеваниями дыхательной системы, такими как астма, хронический ринит или синусит. Также в зоне риска находятся дети, пожилые люди и те, кто плохо переносит воздействие холодного воздуха.
Для более безопасного сна врач рекомендует использовать кондиционер с функцией поддержания комфортной температуры и влажности. Также можно использовать увлажнители воздуха или вентиляторы с таймером отключения.
Если вентилятор все же необходим, следует соблюдать несколько простых правил:
Использовать минимальную скорость воздушного потока.
Направлять поток воздуха не на человека, а в сторону комнаты.
Не оставлять вентилятор включенным на всю ночь.
Эти меры помогут снизить риск неприятных последствий для здоровья и обеспечат более комфортный сон.