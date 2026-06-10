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Главные новости к вечеру 10 июня 2026 года

Дайджест главных новостей к вечеру 10 июня 2026. Что произошло в России и мире — ключевые события дня. Последние новости общества, экономики, политики.

В Кремле отреагировали на удар ВСУ по панораме Севастополя

Источник: РИА "Новости"

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что киевский режим начал наносить удары по истории, однако победить ее невозможно. Так он прокомментировал атаку украинских дронов на музей-Панораму «Оборона Севастополя 1854−1855 годов», произошедшую в ночь на 10 июня.

Путин потребовал от спецслужб усилить антитеррористическую работу

Источник: РИА "Новости"

Президент России Владимир Путин на совещании с членами правительства поручил спецслужбам усилить работу по борьбе с терроризмом.

Трамп: Иран слишком долго тянул со сделкой, ему «придется за это расплачиваться»

Источник: AP 2024

«Они слишком долго тянули с заключением выгодной для себя сделки, и теперь им придется за это расплачиваться», — говорится в сообщении президента США.

СК: взрыв в авто в Москве был связан с попыткой убить сотрудника НПО

Девушка и юноша по заданию неизвестных кураторов установили взрывное устройство на машину сотрудника научного объединения. Оба несовершеннолетних задержаны, возбуждено уголовное дело.

Умерла народная артистка СССР Людмила Чурсина

Источник: РИА "Новости"

Народная артистка СССР Людмила Чурсина скончалась после продолжительной болезни. В Театре Российской армии, где служила актриса, назвали ее великой русской драматической актрисой, любимой миллионами зрителей.

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