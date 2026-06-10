Главные новости к вечеру 10 июня 2026 года

В Кремле отреагировали на удар ВСУ по панораме Севастополя
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что киевский режим начал наносить удары по истории, однако победить ее невозможно. Так он прокомментировал атаку украинских дронов на музей-Панораму «Оборона Севастополя 1854−1855 годов», произошедшую в ночь на 10 июня.
Путин потребовал от спецслужб усилить антитеррористическую работу
Президент России Владимир Путин на совещании с членами правительства поручил спецслужбам усилить работу по борьбе с терроризмом.
Трамп: Иран слишком долго тянул со сделкой, ему «придется за это расплачиваться»
СК: взрыв в авто в Москве был связан с попыткой убить сотрудника НПО
Девушка и юноша по заданию неизвестных кураторов установили взрывное устройство на машину сотрудника научного объединения. Оба несовершеннолетних задержаны, возбуждено уголовное дело.
Умерла народная артистка СССР Людмила Чурсина
Народная артистка СССР Людмила Чурсина скончалась после продолжительной болезни. В Театре Российской армии, где служила актриса, назвали ее великой русской драматической актрисой, любимой миллионами зрителей.