В подмосковном Серпухове состоялись соревнования операторов дронов

Фестиваль гонок дронов «Вызов гравитации» состоялся 30 мая в Серпухове при поддержке национального проекта «Беспилотные авиационные системы». Мероприятие вошло в цикл программ, посвященных 100-летию академика Анатолия Логунова, сообщили в Министерстве информации и молодежной политики Московской области.
Турнир собрал около 50 участников. На соревнованиях они представляли столицу, Подмосковье, Брянскую область и Ставропольский край. Участники продемонстрировали высокий уровень подготовки и навыки управления техникой. Программа объединила инженерное, спортивное и ИТ-направления. Гости наблюдали за соревнованиями операторов, знакомились с образцами дронов на выставке, посещали мастер-классы и следили за трансляцией полетов с камер, размещенных на устройствах. По итогам фестиваля организаторы наградили наиболее активных участников.
Особое внимание организаторы уделили практическому значению беспилотных технологий. Сегодня дроны применяются в сельском хозяйстве, логистике, спасательных операциях и при ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций. Такие разработки помогают быстрее находить людей, контролировать обстановку на больших территориях и повышать эффективность работы специалистов.
При поддержке нацпроекта «Беспилотные авиационные системы» создаются и используются гражданские беспилотники. В фокусе внимания — разработка, стандартизация и серийный выпуск дронов и их комплектующих, а также развитие системы непрерывной подготовки специалистов по производству таких устройств. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.