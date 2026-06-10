В подмосковном Серпухове состоялись соревнования операторов дронов

Турнир собрал около 50 участников. На соревнованиях они представляли столицу, Подмосковье, Брянскую область и Ставропольский край. Участники продемонстрировали высокий уровень подготовки и навыки управления техникой. Программа объединила инженерное, спортивное и ИТ-направления. Гости наблюдали за соревнованиями операторов, знакомились с образцами дронов на выставке, посещали мастер-классы и следили за трансляцией полетов с камер, размещенных на устройствах. По итогам фестиваля организаторы наградили наиболее активных участников.