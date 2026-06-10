Замглавы азовского подразделения «Росморпорта» арестован по делу о взятке

Следствие полагает, что незаконное вознаграждение предназначалось за оформление санитарного свидетельства на ледокол «Капитан Демидов», который проходил ремонт на керченском предприятии. Документ был необходим для подготовки судна к эксплуатации в осенне-зимний период 2025—2026 годов.