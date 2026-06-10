Затон Грязный наполнится водой благодаря новому сооружению под Волгоградом

Новый объект пополнил сеть водопропускных сооружений в Волго-Ахтубинской пойме. Благодаря ему будет обеспечен приток воды в затон Грязный во время паводка, сообщают в пресс-службе администрации Волгоградской области.
Кроме того, введение в строй данного объекта позволит улучшить обводнение участка поймы в районе поселка Вторая Пятилетка, на котором негативно отразилось воздействие человека.
Водопропускное сооружение построено в рамках федерального проекта «Вода России». До 2030 года в Волго-Ахтубинской пойме запланировано возведение еще 73 таких объекта.
Ранее климатолого Анатолий Судаков рассказал «АиФ — НП», как изменится климат в Волгоградской области.