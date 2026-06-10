33 зоны для купания задекларированы в Нижегородской области

Павел Гладилов также напомнил о разнице между пляжами и зонами отдыха. На пляже купание разрешено: там дно обследовано, есть спасатели и медики. В зоне отдыха находиться у воды можно, но плавать запрещено. Кроме того, нельзя купаться в состоянии алкогольного опьянения. Именно это является самой частой причиной гибели взрослых на воде. Также запрещается купаться в темное время суток, а также при поднятии красного флага на пляже. Детям до 16 лет категорически нельзя находиться у воды без сопровождения родителей — даже на оборудованном пляже.