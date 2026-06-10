Интерес крымчан к ГТО за год вырос вдвое

По ее данным, по итогам прошлого года к комплексу присоединились более 43 тысяч крымчан. Особенно заметна позитивная динамика в начале года. Если за первый квартал прошлого года в движение вступили около 6 тысяч человек, то в аналогичный период нынешнего года этот показатель превысил 11 тысяч.