Отключение света 11 июня грозит лишь четырем улицам Волгограда

Жителей Волгограда в предпраздничный день ждут очередные временные неудобства из-за перебоев с электричеством. В канун Дня России, 11 июня 2026 года, далеко не массовые отключения света запланировали в домах и организациях лишь одного района областной столицы. Энергетики компании «Россети Юг» проведут профилактические работы и ремонт на сетях в Тракторозаводском районе.