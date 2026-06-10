Прокурор Волгоградской области проверил колонию в Урюпинске

Также проверяющие провели камерный обход помещения, которое работает в режиме следственного изолятора на базе этого ЛИУ. Во время обхода жалоб от находящихся в учреждении людей на условия содержания или другие вопросы не поступало. Однако в ходе проверки сотрудники прокуратуры выявили отдельные нарушения уголовно-исполнительного законодательства. По этим фактам уже приняли необходимые меры реагирования.