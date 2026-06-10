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Прокурор Волгоградской области проверил колонию в Урюпинске

Денис Костенко осмотрел жилые помещения, мастерские и столовую ЛИУ-23.

Источник: Комсомольская правда

Прокурор Волгоградской области Денис Костенко совершил внеплановый выезд в лечебное исправительное учреждение № 23 в городе Урюпинске, сообщает сайт volgograd.kp.ru с ссылкой на надзорное ведомство. Руководитель вместе с начальником УФСИН России по Волгоградской области Сергеем Коноваловым лично осмотрели жилые помещения для осужденных, производственные мастерские и столовую.

Также проверяющие провели камерный обход помещения, которое работает в режиме следственного изолятора на базе этого ЛИУ. Во время обхода жалоб от находящихся в учреждении людей на условия содержания или другие вопросы не поступало. Однако в ходе проверки сотрудники прокуратуры выявили отдельные нарушения уголовно-исполнительного законодательства. По этим фактам уже приняли необходимые меры реагирования.