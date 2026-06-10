Калининградец получил 3 года колонии за призывы финансировать иностранные вооруженные силы

51-летний житель Калининграда получил наказание в виде 3 лет лишения свободы в колонии. Он проходил по уголовному по делу о призывах к деятельности против безопасности государства. О приговоре сообщает региональная прокуратура.
Известно, что горожанин в апреле 2025 года разместил в публичном канале одного из мессенджеров комментарий, содержащий призывы финансировать вооруженные силы иностранного государства.
Отбывать наказание мужчина будет в колонии общего режима с лишением права 3 года заниматься деятельностью, связанной с публичным размещением обращений и иных материалов в интернете.
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