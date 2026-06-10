В «падающем доме» на Московском проспекте сработал еще один датчик, фиксирующий разрушение

В треснувшем доме на Московском проспекте в Калининграде сработал еще один датчик, который расположен на техническом этаже. Он — пятый прибор из десяти, который показал критическое раскрытие трещины. Она сейчас больше 103 мм.
«Повторяем — процесс разрушения здания необратим. Жителям соседнего дома (Московский пр-т, 68) ради сохранения собственных жизней и жизней своих детей необходимо срочно переехать в предоставляемое администрацией города безопасное жилье», — говорят в администрации города.
Четвертый датчик, установленный на 11 этаже высотки, показал критическое раскрытие трещины 27 мая. Всего в доме было установлено 10 датчиков: на 12, на 11, на 5 и на техническом этажах.