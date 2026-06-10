Аварийщики, устранявшие прорыв трубы у Северного вокзала, не смогли перекрыть заглушки — их заложили тротуарной плиткой

Сигнал об утечке на площади Победы, 4 поступил в 5 утра, аварийная бригада прибыла на место и начала определять места отключения воды. Тут и выяснилось, что доступ к ближайшим задвижкам, ограничен. Его кто-то прежде просто заасфальтировал и закрыл тротуарной плиткой. Все это пришлось убирать с помощью техники.