Строительная компания из Ростова выплатила уволенному сотруднику крупный долг

Житель Ростова-на-Дону смог получить более 350 рублей долга по зарплате от бывшего работодателя. Об этом рассказали в социальных сетях областной прокуратуры.
— Мужчина уволился из строительной организации по собственному желанию. Однако в нарушение требований закона руководство не произвело с ним окончательный расчет, — уточнили в надзорном ведомстве.
Ростовчанин написал заявление в правоохранительные органы Кировского района. Инспекторы провели проверку предприятия и подтвердили факт нарушения трудового законодательства. Прокурор внес представление в адрес начальства строительной фирмы.
Только после официального вмешательства организация выплатила уволенному сотруднику все удержанные деньги. Дополнительно компанию привлекли к административной ответственности. Владельцам бизнеса предстоит оплатить назначенные государством штрафы.
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