20 тонн рыбы экспортировали из Ростовской области в Туркменистан

С 1 по 5 июня 2026 года в таганрогском ветеринарном пункте на экспорт из Ростовской области в Туркменистан оформили 20 тонн мороженой рыбы. Об этом сообщает управление Россельхознадзора.
— Предприятие, выполнявшее экспорт, прошло ветеринарно-санитарную проверку на соответствие требованиям страны-импортера. Продукция признана безопасной в ветеринарно-санитарном отношении, — говорится в опубликованной информации.
Качество и безопасность товара подтвердили в лабораториях Донского филиала ФГБУ «ЦОК АПК». Разрешение на вывоз выдали в системе «Аргус».
Подпишись на нас в MAX и Telegram.