Башкирский бизнесмен вновь не стал кредитором банка «Воронеж» из-за 81 млн долга

В марте суд вернул иск бизнесмену, указав, что тот не представил доказательств предварительных обращений с требованиями к конкурсному управляющему банка «Воронеж» и тем самым нарушил установленный законом порядок присоединения к банкротству. После этого Тимур Ишалин подал заявление о том, что урегулировал разногласия с АСВ.