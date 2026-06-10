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Главой Палласовского района Волгоградской области избрана Светлана Гамидова

Депутаты поддержали ее кандидатуру единогласно.

Источник: Комсомольская правда

В Волгоградской области назначили нового главу граничащего с Казахстаном Палласовского муниципального района. 10 июня 2026 года на эту должность избрана Светлана Гамидова. Депутаты Палласовской райдумы поддержали ее кандидатуру единогласно, сообщили в администрации.

Светлана Гамидова была временно исполняющим обязанности главы района после ухода в отставку Вячеслава Толмачева с декабря 2025 года. До этого с 2013-го работала первым замом. Уроженка Палласовского района получила два высших образования. На муниципальной службе она уже более 20 лет. Занималась Гамидова ранее вопросами экономики и финансов, предпринимательства и управления имуществом.