Главой Палласовского района Волгоградской области избрана Светлана Гамидова

Светлана Гамидова была временно исполняющим обязанности главы района после ухода в отставку Вячеслава Толмачева с декабря 2025 года. До этого с 2013-го работала первым замом. Уроженка Палласовского района получила два высших образования. На муниципальной службе она уже более 20 лет. Занималась Гамидова ранее вопросами экономики и финансов, предпринимательства и управления имуществом.