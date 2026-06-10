Эффектное сближение Венеры и Юпитера увидят волгоградцы

— Сближение Венеры и Юпитера удалось увидеть еще накануне, — рассказали в Волгоградском планетарии. — На небе их разделяло всего 1,6 градуса, что равно примерно трем видимым диаметрам Луны. Казалось, будто планеты находятся совсем рядом друг с другом. Однако это, конечно, лишь оптический эффект. В действительности расстояние между Венерой и Юпитером в этот момент составляло около 860 миллионов километров!