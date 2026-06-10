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Эффектное сближение Венеры и Юпитера увидят волгоградцы

За одним из самых красивых астрономических явлений лета смогут наблюдать волгоградцы. Удивительное сближение.

За одним из самых красивых астрономических явлений лета смогут наблюдать волгоградцы. Удивительное сближение Венеры и Юпитера горожане заметят даже без специального оборудования.

— Сближение Венеры и Юпитера удалось увидеть еще накануне, — рассказали в Волгоградском планетарии. — На небе их разделяло всего 1,6 градуса, что равно примерно трем видимым диаметрам Луны. Казалось, будто планеты находятся совсем рядом друг с другом. Однако это, конечно, лишь оптический эффект. В действительности расстояние между Венерой и Юпитером в этот момент составляло около 860 миллионов километров!

Стать свидетелем эффектного сближения планет увлеченные космосом горожане смогут и вечером 10 июня. Для максимально четкой «картинки» волгоградцам советуют найти место с открытым горизонтом — без деревьев, зданий и других «заслонов».

— Планеты будут находиться довольно низко над горизонтом, поэтому хороший обзор в западном направлении станет главным условием удачного наблюдения, — добавляют в планетарии. — В следующий раз так близко планеты «подойдут» друг к другу только в ноябре 2028-го.

Фото Павла Мирошкина.