Учёные обнаружили необъяснимую закономерность в движении людей

Учёные из Испании и Японии выявили любопытную особенность человеческого поведения: при свободном движении люди чаще поворачивают налево — то есть против часовой стрелки. Об этом сообщает The Guardian со ссылкой на публикацию в Nature Communications.
Открытие сделали случайно во время пандемии: исследователи изучали соблюдение дистанции в помещениях и при просмотре видеозаписей заметили, что большинство людей в толпе перемещаются против часовой стрелки. После этого команда запустила отдельный проект и провела серию экспериментов — с одиночными пешеходами и небольшими группами. Во всех случаях тенденция подтверждалась: люди тяготели к движению влево.
Интересно, что закономерность проявилась и в других странах: доктор Клаудио Феличиани из Токийского университета зафиксировал аналогичную картину в Японии. Эффект наблюдался у мужчин и женщин, но ярче всего — у детей. Более того, похожие особенности нашли и у животных: например, кочевые муравьи при изучении новых гнёзд чаще поворачивают налево.
При этом учёные пока не могут объяснить, почему так происходит. Закономерность сохраняется, несмотря на то, что большинство людей — правши, у них ведущая правая нога и доминирующий правый глаз. По словам исследователей, понимание причин этого феномена может пролить свет на то, как человек воспринимает окружающий мир.
Практическое применение открытия тоже очевидно. Знания о типичных траекториях движения помогут эффективнее моделировать поведение толпы и улучшать проектирование общественных пространств — от музеев и супермаркетов до вокзалов и парков. Косвенно закономерность подтверждает и история спорта: на Олимпийских играх 1896 года атлеты бегали по часовой стрелке, но уже в 1913‑м правила изменили — большинство спортсменов сочли прежнее направление неестественным.