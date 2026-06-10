Учёные обнаружили необъяснимую закономерность в движении людей

При этом учёные пока не могут объяснить, почему так происходит. Закономерность сохраняется, несмотря на то, что большинство людей — правши, у них ведущая правая нога и доминирующий правый глаз. По словам исследователей, понимание причин этого феномена может пролить свет на то, как человек воспринимает окружающий мир.