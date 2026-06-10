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Глава Новочеркасска поздравил космонавта Николая Чуба с днём рождения

Павел Исаков пожелал прославленному земляку благополучных полётов и ярких открытий.

10 июня свой 42-й день рождения празднует лётчик-космонавт, Герой России Николай Чуб. В 2024 году уроженец Новочеркасска провёл 374 дня на орбите Земли с другими астронавтами. Так он установил новый рекорд по непрерывному пребыванию на МКС.

Глава столицы донского казачества Павел Исаков поздравил известного земляка с днём рождения.

«Восихищаемся вашим мужеством и преданностью дела освоения космоса. Ваш труд — пример истинного патриотизма и служения науке. Желаем крепкого здоровья, новых достижений, благополучных полётов и ярких открытий!» — обратился к Николаю Чубу в комментарии для rostov.aif.ru Павел Исаков.

Напомним, в марте 2025 года Указом Президента РФ Николаю Чубу присвоено звание Героя Российской Федерации и лётчика-космонавта Российской Федерации — за мужество и героизм, проявленные в ходе длительного космического полёта.

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