Калининградец пришёл в гости к другу и испортил вечер металлической трубой: у хозяина разорвалась селезёнка

О случившемся полиции рассказали медики. 29-летнего подозреваемого задержали. Оказалось, что раньше у него уже были проблемы с законом. На мужчину завели дело по п. «з» ч. 2 ст. 111 УК РФ («Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью»), ему грозит до 10 лет лишения свободы.