Найденные в районе поисков Усольцевых останки оказались животными

С 4 по 9 июня добровольцы «ЛизаАлерт» снова работали на месте исчезновения семьи. Усольцевых найти не удалось, однако поисковики обнаружили несколько предметов, которые теперь проверят на возможную принадлежность пропавшим. Часть территории обследовали с помощью беспилотников. Снимки с квадрокоптера обработала нейросеть. Она отметила несколько точек как потенциально значимые.