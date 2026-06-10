Найденные в районе поисков Усольцевых останки оказались животными

В районе поисков семьи Усольцевых в Кутурчинском Белогорье проверили предметы и костные останки, обнаруженные во время июньского выезда поисковиков. Об этом сообщает ТАСС.
С 4 по 9 июня добровольцы «ЛизаАлерт» снова работали на месте исчезновения семьи. Усольцевых найти не удалось, однако поисковики обнаружили несколько предметов, которые теперь проверят на возможную принадлежность пропавшим. Часть территории обследовали с помощью беспилотников. Снимки с квадрокоптера обработала нейросеть. Она отметила несколько точек как потенциально значимые.
После проверки пешими группами выяснилось, что найденные на снимках костные останки имеют животное происхождение. Также во время поисков обнаружили часть палки для скандинавской ходьбы. Пасынок Сергея Усольцева Даниил Баталов рассказал ТАСС, что его отчим такими палками не пользовался.
«Могу с уверенностью заявить, что мой отец никогда не пользовался палками для ходьбы и презирал их», — сказал он.
По его словам, Сергей Усольцев считал такие палки лишним весом в походе и предпочитал, чтобы руки оставались свободными.
Семья Усольцевых пропала в сентябре 2025 года. Осенью поиски стали одними из самых масштабных в Красноярском крае, в них участвовали до 1,5 тыс. человек. Результатов они не дали.