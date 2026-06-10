Для тренеров в Волгограде проведут курс повышения квалификации

Инновационный центр Олимпийского комитета России «Рекордика» впервые организует в Волгограде курс повышения квалификации для тренеров и тренеров-преподавателей, сообщили в комитете физической культуры и спорта региона. Занятия пройдут с 16 по 18 июня в соответствии с задачами госпрограммы «Спорт России».
Курс будет организован на базе Волгоградской государственной академии физической культуры. В качестве лекторов выступят эксперты и практикующие специалисты в области спортивной науки и подготовки атлетов.
На курсе с участниками разберут современную модель построения многолетнего тренировочного процесса. Также слушатели узнают, как определить предрасположенность подопечных к занятиям атлетическими видами спорта. Еще им расскажут о психологической подготовке и количественной оценке тренировочных нагрузок.
Государственная программа «Спорт России» направлена на создание и улучшение условий для занятий физической активностью, популяризацию массового спорта и повышение качества жизни россиян. В стране расширяется соответствующая инфраструктура, проходят массовые мероприятия, реализуется Всероссийский физкультурно-спортивный комплекс «Готов к труду и обороне», а также появляются новые возможности для тренировок среди детей. Программа реализуется по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.