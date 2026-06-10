Структура «Ремстройсервиса» построит в Липецке 20-этажный дом за 2 млрд

В 2023 году структура ГК — ООО СЗ «Ремстройсервис Романово» — победила в торгах госкомпании на право комплексного развития территории площадью 70,4 га вдоль Лебедянского шоссе на окраине Липецка. Компания повысила годовую арендную плату за федеральный участок с начальных 10,7 млн до 12,5 млн руб. Таким образом, за десять лет действия договора она может выплатить 125,4 млн руб. В 2025 году застройщик сообщил, что планирует возвести здесь к 2030 году микрорайон из таунхаусов — 23 дома на 182 квартиры, объединенные в 13 кварталов.