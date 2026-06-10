Аномально теплая весна привела к росту мошкары в Москве, заявил энтомолог

МОСКВА, 10 июн — РИА Новости. Аномально теплая весна привела к тому, что мошкары в Москве стало немного больше обычного, но она не стала более кусачей, рассказал кандидат биологических наук, энтомолог Юрий Гниненко.
«В этом году из-за того, что весна начиналась с довольно длительного периода высоких температур, все развитие в природе идет с небольшим опережением. Поэтому и пруды зацвели чуть раньше, и их возможно даже чуть больше, чем обычно. Но это не чрезвычайное развитие событий, а только некоторое опережение сроков. А то, что мошкара стала более кусачей, это заблуждение людей, ведь она всегда кусачая», — сказал Гниненко газете ВЗГЛЯД.
По словам энтомолога, если установится более теплая погода без дождей, численность мошкары может снизиться из-за высыхания мест обитания. Мошкара активна весной и в начале лета: самки кусают людей и животных, чтобы получить кровь для развития яиц, добавил Гниненко.