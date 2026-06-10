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Сколько мороженого можно есть без вреда для здоровья

Главный внештатный диетолог Минздрава Московской области Инна Пичугина назвала безопасную норму мороженого. Взрослым и детям разрешено есть лакомство не чаще двух-трёх раз в неделю порциями до 100 граммов. Тем, кто следит за весом, лучше выбирать фруктовый лёд вместо пломбира.

Источник: Magnific

Главный внештатный диетолог министерства здравоохранения Московской области Инна Пичугина озвучила безопасную норму потребления мороженого — и объяснила, кому стоит от него воздержаться.

По словам специалиста, взрослым можно баловать себя этим летним лакомством не чаще двух‑трёх раз в неделю, а разовая порция не должна превышать 100 граммов. Эти ограничения актуальны и для детей: превышение нормы способно негативно сказаться на самочувствии вне зависимости от возраста.

Мороженое — продукт с высокой калорийностью, особенно это касается пломбира: в нём много сахара и жиров. Тем, кто следит за фигурой или стремится сбросить вес, диетолог советует выбирать фруктовый лёд — он значительно менее калориен.

Избыточное увлечение мороженым чревато последствиями: специалисты предупреждают, что злоупотребление сладким десертом может повысить риск развития диабета, спровоцировать кариес, а также вызвать повышенную нервную возбудимость и перепады настроения.

Есть и категории людей, которым лучше полностью отказаться от мороженого. К ним относятся те, кто сталкивается с нарушениями обмена веществ, сахарным диабетом или метаболическим синдромом. Противопоказаниями также служат заболевания желудочно‑кишечного тракта и патологии верхних дыхательных путей.

Таким образом, мороженое вполне может оставаться частью летнего меню — главное, подходить к его употреблению осознанно: учитывать состояние здоровья, выбирать менее калорийные варианты и строго соблюдать рекомендованную норму. Это позволит наслаждаться любимым лакомством без ущерба для самочувствия.