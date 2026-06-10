Сколько мороженого можно есть без вреда для здоровья

По словам специалиста, взрослым можно баловать себя этим летним лакомством не чаще двух‑трёх раз в неделю, а разовая порция не должна превышать 100 граммов. Эти ограничения актуальны и для детей: превышение нормы способно негативно сказаться на самочувствии вне зависимости от возраста.