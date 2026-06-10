Власти: В аварийном доме на Московском проспекте уже пятый датчик показал критический уровень раскрытия трещины

В аварийном доме на Московском проспекте в Калининграде уже пятый датчик показал критический уровень раскрытия трещины. Устройство расположено на техническом этаже. Об этом сообщили в телеграм-канале городской администрации.
«В “падающем доме” на Московском проспекте сработал уже пятый датчик, который расположен на техническом этаже. Ширина трещины на нём сейчас больше критической на 0,1278 мм (критическая — 103 мм)», — рассказали в администрации.
Всего в доме установлено десять датчиков. Устройства смонтировали на 12, 11, пятом и техническом этажах.
С 8 апреля из-за угрозы падения высотки в Калининграде начали расселять жильцов соседнего дома № 68. Эвакуацию планировали закончить за 14 дней. В администрации Калининграда отмечали, что «ситуация очень серьёзная». По данным мэрии, показания некоторых датчиков превысили критический уровень раскрытия трещины.
В мае соседей «падающей» высотки отключили от воды. Жильцы пытались остановить работников ресурсоснабжающих организаций, но не смогли. В июне прекратили подачу электроснабжения. Отключить здание от воды и света решила комиссия по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций.
Сразу после расселения вокруг домов обещали выставить ограждение и охрану. Забором обнесут не только придомовые территории двух зданий, но и перекроют часть набережной Трибуца, вплоть до Преголи, и Московский проспект, где будут доступны только остановка и небольшой проход. Детские спортивные учреждения временно переедут из бывшей галереи на другие адреса.
Жителям соседнего здания предлагают переехать в маневренный фонд. По данным властей, демонтаж аварийной высотки начнётся осенью. Владельцам квартир в доме № 68 обещают, что к лету 2027 года они смогут вернуться. Часть жителей уже переехали, однако другие выступают против. Подробнее читайте в материале Калининград.Ru — «Жизнь положу за наш дом».