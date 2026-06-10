В Крыму планируют временно трудоустроить более 9,5 тысячи подростков

Свыше 9,5 тысячи крымчан в возрасте 14−18 лет планируют трудоустроить в этом году на период, свободный от учебы, сообщили в аппарате совета министров региона. Это отвечает целям и задачам национального проекта «Кадры».
«Отрадно наблюдать тенденцию к увеличению числа трудоустроенных подростков в Крыму. Если в 2025 году летом и в свободное от учебы время работали 7324 человека, то в 2026 году во временное трудоустройство будут вовлечены более 9,5 тысячи юных крымчан. Это говорит о том, что наша молодежь учится любить труд, что наши дети растут с правильными жизненными установками», — сказала заместитель председателя совета министров Крыма — министр труда и социальной защиты республики Елена Романовская.
Вакансии в регионе подбирают с учетом возраста подростков. В основном таким соискателям предлагают варианты временного трудоустройства на предприятиях санаторно-курортного и гостиничного комплекса, ИТ-сектора, сферы общественного питания, торговли и услуг.
Нацпроект «Кадры» поможет качественно и оперативно готовить специалистов под потребности работодателей благодаря скоординированной работе образовательных учреждений, компаний и государства. К 2029 году планируется обновить всю сеть службы занятости — будут открыты новые кадровые центры «Работа России». В них предприятиям окажут адресную поддержку, а соискателям помогут найти работу, сформировать карьерный трек, обновить профессиональные знания или получить новую востребованную специальность. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.