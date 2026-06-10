В Крыму планируют временно трудоустроить более 9,5 тысячи подростков

«Отрадно наблюдать тенденцию к увеличению числа трудоустроенных подростков в Крыму. Если в 2025 году летом и в свободное от учебы время работали 7324 человека, то в 2026 году во временное трудоустройство будут вовлечены более 9,5 тысячи юных крымчан. Это говорит о том, что наша молодежь учится любить труд, что наши дети растут с правильными жизненными установками», — сказала заместитель председателя совета министров Крыма — министр труда и социальной защиты республики Елена Романовская.