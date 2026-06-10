Roblox обязался бороться с нежелательным контентом, заявили в Минцифры

Во вторник Минцифры заявило, что получило от Roblox гарантии соблюдения российского законодательства. В связи с этим министерство совместно с Роскомнадзором обратилось в правоохранительные органы с просьбой поддержать снятие ограничений на доступ к Roblox в России.