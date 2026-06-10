Постпредство России обратило внимание ЮНЕСКО на атаку ВСУ на Севастополь

ВСУ нанесли удар по музею-панораме «Оборона Севастополя» минувшей ночью, разгорелся пожар, его локализовали на 600 «квадратах». Погибших и пострадавших нет. Степень повреждения панорамы оценят после тушения пожара. Все исторические фрагменты полотна Франца Рубо не повреждены, так как в музее была представлена восстановленная версия, написанная в 1954 году группой советских художников, сообщили РИА Новости в пресс-службе музея.