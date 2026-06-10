Поиск Яндекса
Ричмонд
+28°
мгла
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Постпредство России обратило внимание ЮНЕСКО на атаку ВСУ на Севастополь

ПАРИЖ, 10 июн — РИА Новости. Постоянное представительство РФ при ЮНЕСКО после удара ВСУ по музею-панораме в Севастополе обратило внимание организации на грубое нарушение Киевом Гаагской конвенции о защите культурных ценностей при вооруженном конфликте.

Источник: РИА "Новости"

«Обращаем внимание ЮНЕСКО на грубое нарушение украинской стороной положений Гаагской конвенции 1954 года о защите культурных ценностей в случае вооруженного конфликта», — говорится в заявлении постпредства в Telegram-канале.

ВСУ нанесли удар по музею-панораме «Оборона Севастополя» минувшей ночью, разгорелся пожар, его локализовали на 600 «квадратах». Погибших и пострадавших нет. Степень повреждения панорамы оценят после тушения пожара. Все исторические фрагменты полотна Франца Рубо не повреждены, так как в музее была представлена восстановленная версия, написанная в 1954 году группой советских художников, сообщили РИА Новости в пресс-службе музея.