Сбербанк судится со столичной компанией в Липецке из-за 217 млн рублей долга

Иск был принят к производству. Ближайшее судебное заседание назначено на 24 июня. Параллельно Сбербанк подал еще один иск к «Дамал-тех» в Арбитражный суд Москвы. Требования по нему составляют 41 млн руб., и детали их образования также не раскрываются. Московский арбитраж пока не принял заявление к производству. Ранее стороны в судах не встречались.