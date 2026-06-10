Игрок «Балтики» Бевеев рассказал, что почувствовал после первого гола за сборную России

«Это очень приятное и важное событие как для области, так и для меня. Здесь футбол любят, и хочется, чтобы почаще сборная приезжала. Я, если честно, впервые услышал такую поддержку и любовь людей. Это вызывает уважение и чувство, что нужно двигаться дальше, что я на правильном пути», — сказал Бевеев.