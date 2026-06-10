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В подмосковном округе Истра к лету высадили более 70 тысяч цветов

Например, теперь мемориалы на территории муниципалитета украшены виолами.

Источник: Национальные проекты России

Более 70 тысяч цветов уже высажено в подмосковном округе Истра с 1 мая. Работы по летнему озеленению территорий проводят в соответствии с задачами нацпроекта «Инфраструктура для жизни», сообщили в пресс-службе администрации муниципалитета.

Например, с начала сезона в округе высадили свыше 15 тысяч виол. Этими цветами были украшены мемориалы. А в селе Павловская Слобода появились клумбы-букеты с бегониями. Вдоль Волоколамского шоссе специалисты разбили желто-оранжевые цветники с бархатцами.

Кроме того, на ряде общественных территорий было проведено вертикальное озеленение. Так, на дорожных ограждениях вдоль улицы 9-й Гвардейской Дивизии в Истре установили гидровазоны с ампельной петунией, вербеной и дихондрой. При высадке цветов были использованы специальные гели и удобрения. Это позволит обеспечить растения влагой и питанием в течение всего теплого периода.

Цель нацпроекта «Инфраструктура для жизни»  — комплексное развитие населенных пунктов. Это строительство и ремонт жилья и дорог, благоустройство общественных и дворовых пространств, создание и обновление всей сопутствующей социальной и коммунальной инфраструктуры, рост числа комфортных маршрутов общественного транспорта за счет обновления его подвижного состава. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.