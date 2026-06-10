В подмосковном округе Истра к лету высадили более 70 тысяч цветов

Кроме того, на ряде общественных территорий было проведено вертикальное озеленение. Так, на дорожных ограждениях вдоль улицы 9-й Гвардейской Дивизии в Истре установили гидровазоны с ампельной петунией, вербеной и дихондрой. При высадке цветов были использованы специальные гели и удобрения. Это позволит обеспечить растения влагой и питанием в течение всего теплого периода.