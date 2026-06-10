Глеб Никитин представил потенциал развития нижегородского автотуризма в Москве

В рамках нацпроекта «Туризм и гостеприимство» в 2026 году на установку современной туристической навигации и создание нового комплекса для автотуристов направят более 60 млн рублей. Для них в Нижегородской области уже создан целый ряд маршрутов. Кроме того, разработаны и межмуниципальные автопутешествия.