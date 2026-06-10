Глеб Никитин представил потенциал развития нижегородского автотуризма в Москве

Промежуточные результаты и будущие проекты, направленные на развитие нижегородского автотуризма, представил глава Нижегородской области Глеб Никитин на форуме «Путешествуй!» в Москве. Новостью губернатор региона поделился в своих соцсетях.
Так, с начала года число автотуристов в Нижегородской области выросло на 20% по сравнению с 2025-м. Точкой притяжения посетителей форума на стенде региона стал мобильный туристско-информационный центр.
Благодаря проекту любой желающий может получить карты, путеводители по Нижегородской области. А также прикоснуться к живым традициям народных промыслов. В планах отправить мобильный туристско-информационный центр в путешествие по городам «Золотого кольца».
Второй объект стенда — компактный дом на колесах, произведенный компанией «Акросс» в Нижнем Новгороде. По словам главы региона, эта разработка может стать не просто решением для комфортных путешествий, а настоящей мечтой всех туристов.
В рамках нацпроекта «Туризм и гостеприимство» в 2026 году на установку современной туристической навигации и создание нового комплекса для автотуристов направят более 60 млн рублей. Для них в Нижегородской области уже создан целый ряд маршрутов. Кроме того, разработаны и межмуниципальные автопутешествия.
Ранее на сайте pravda-nn.ru сообщили, что на портале Путешествуем.рф добавили 2 автомаршрута по Нижегородской области.