Солодкий: восстановление и приспособление ОКН — это инвестиции в будущее

Он напомнил, что в Нижегородской области ранее был разработан первый в России региональный стандарт сохранения объектов культурного наследия (ОКН). Данный механизм направлен на создание благоприятных условий для инвесторов, реализующих проекты по сохранению и восстановлению ОКН, и оптимизацию процесса вовлечения таких объектов в экономику — от бизнес-идеи до приобретения и дальнейшего восстановления.