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Солодкий: восстановление и приспособление ОКН — это инвестиции в будущее

В Нижегородской области был разработан первый в России региональный стандарт сохранения ОКН.

Благоприятные условия созданы в Нижегородской области для инвесторов, реализующих проекты по сохранению и восстановлению ОКН, сообщил уполномоченный по защите прав предпринимателей в регионе и председатель «Клуба владельцев исторической недвижимости» Павел Солодкий сегодня, 10 июня, в ходе встречи с журналистами.

«В Нижегородской области созданы комфортные условия для инвесторов. У нас много ОКН сохранилось. Надеемся, что в ближайшее время их все раскупят. Сегодня очень активно идет эта работа», — рассказал бизнес-омбудсмен Нижегородской области.

Он напомнил, что в Нижегородской области ранее был разработан первый в России региональный стандарт сохранения объектов культурного наследия (ОКН). Данный механизм направлен на создание благоприятных условий для инвесторов, реализующих проекты по сохранению и восстановлению ОКН, и оптимизацию процесса вовлечения таких объектов в экономику — от бизнес-идеи до приобретения и дальнейшего восстановления.

«Понятно, что проблемы с такими объектами есть, поэтому очень и важна поддержка. Окупаемость долгая, но их восстановление и приспособление — это инвестиции в будущее», — заявил Солодкий.

Председатель «Клуба владельцев исторической недвижимости» рассказал и о скором завершении восстановления ОКН на улице Сергиевской (дом № 15). Там будет располагаться гостиница.

Ранее мы сообщали, что нижегородский проект был включен в каталог лучших практик по работе с объектами культурного наследия Агентства стратегических инициатив.