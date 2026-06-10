В Перми на шоссе Космонавтов загорелся старинный флигель купца Лаптева

«Сообщение о пожаре на шоссе Космонавтов поступило в 18:16. На место происшествия прибыли 32 сотрудника МЧС на восьми пожарных машинах», — пояснили представители ведомства, пообещав предоставить дополнительную информацию позднее. Напомним, в 2020 году старинный особняк, построенный в 70-х годах XIX века, признали аварийным и хотели снести. Но горожане и СМИ выступили в защиту исторической постройки. В январе 2022 года «Флигель купца Лаптева с воротами» официально получил статус объекта культурного наследия регионального значения.