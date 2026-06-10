Белгородец погиб от атаки дрона по автомобилю

В Ракитянском округе Белгородской области около поселка Пролетарский в результате удара FPV-дрона по автомобилю пострадала семья из трех человек. Один из белгородцев в тяжелом состоянии был доставлен в Ракитянскую ЦРБ, однако спасти его не удалось. Об этом сообщили в оперштабе региона.