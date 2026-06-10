Поиск Яндекса
Ричмонд
+26°
слабый дождь
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Белгородец погиб от атаки дрона по автомобилю

В Ракитянском округе Белгородской области около поселка Пролетарский в результате удара FPV-дрона по автомобилю пострадала семья из трех человек. Один из белгородцев в тяжелом состоянии был доставлен в Ракитянскую ЦРБ, однако спасти его не удалось. Об этом сообщили в оперштабе региона.

Источник: Коммерсантъ

В Ракитянском округе Белгородской области около поселка Пролетарский в результате удара FPV-дрона по автомобилю пострадала семья из трех человек. Один из белгородцев в тяжелом состоянии был доставлен в Ракитянскую ЦРБ, однако спасти его не удалось. Об этом сообщили в оперштабе региона.

Супруга погибшего получила осколочные ранения руки и плеча, а у их 21-летнего сына диагностировано ранение глаза. На скорой жителей транспортируют в клиническую облбольницу. Автомобиль был поврежден.

Сегодня «Ъ-Черноземье» сообщал, что при детонации дрона в Белгородской области пострадали сотрудник подразделения Росгвардии «Орлан» и сотрудник регионального главка МЧС.

По данным врио губернатора Александра Шуваева, за минувшие сутки ВСУ атаковали Белгородскую область 89 раз. Из-за этого один человек погиб, четверо были ранены.

Узнать больше по теме
МЧС России: ведомство на страже безопасности
МЧС России — одна из ключевых государственных структур, отвечающих за безопасность населения и ликвидацию чрезвычайных ситуаций. Ведомство играет важную роль в защите граждан от природных катастроф, техногенных аварий и других угроз. В этом материале разбираем, что представляет собой МЧС, как оно устроено, какие задачи выполняет и какую роль играет в современной России.
Читать дальше