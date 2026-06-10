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Калининградца осудили на три года за призывы финансировать иностранную армию

Мужчина разместил комментарий, содержавший призывы к финансированию иностранной армии.

В Калининграде суд вынес приговор 51-летнему местному жителю по уголовному делу о публичных призывах к осуществлению деятельности, направленной против безопасности государства. Об этом сообщает прокуратура Калининградской области.

Как установил суд, в апреле 2025 года мужчина разместил в публичном канале одного из мессенджеров комментарий, содержавший призывы к финансированию вооружённых сил иностранного государства.

С учётом позиции государственного обвинителя прокуратуры Московского района Калининграда мужчине назначили наказание в виде трёх лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима.

Кроме того, осуждённому на три года запретили заниматься деятельностью, связанной с публичным размещением материалов в интернете.

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